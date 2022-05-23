Про це інформує пресслужба Генерального штабу у Facebook.
Унаслідок боїв з українськими захисниками війська Збройних сил Російської Федерації зазнали значних втрат, за результатами яких безпосередньо в ході бойових дій ворог був змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25.
Також авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.
- Нагадаємо, 22 травня ворог здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.
- У заблокованому та тимчасово окупованому місті Маріуполь окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.
- а Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів.