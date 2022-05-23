Протягом вісімдесят восьмої доби протистояння українців російському воєнному вторгненню силами ЗСУ лише на двох напрямках – Донецькому та Луганському – було відбито 11 атак. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу у Facebook.

Унаслідок боїв з українськими захисниками війська Збройних сил Російської Федерації зазнали значних втрат, за результатами яких безпосередньо в ході бойових дій ворог був змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25.

Також авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.