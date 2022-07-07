Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, напередодні внаслідок обстрілів російських армійців у Донецькій області загинуло 7 мирних мешканців.
Зокрема троє осіб загинуло у Торецьку, двоє в Авдіївці, та по одному загиблому у Кодемі та Сіверську.
Окрім цього, ще двоє мирних жителів отримали поранення.
Кириленко уточнив, що загиблі у Торецьку – це сім’я з трьох осіб. Вони загинули внаслідок ракетного удару, який окупанти завдали по житловому сектору міста.
“Рашисти гатять всюди, куди можуть дістати. Вони прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас — і не зупиняться, поки ми їх не зупинимо”, – наголосив очільник Донеччини.
Він закликав людей евакуюватись з області до більш безпечних населених пунктів, щоб не стати мішенню для російських окупантів.
- Нагадаємо, британські розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.
- Також повідомлялось, що у ніч на 6 липня росіяни завдали масових ударів по низці областей України. Зокрема, по Хмельницькій області росіяни випустили чотири ракети – одну з них збила ППО, три інші “прилетіли” в одну з громад Хмельницького району. Унаслідок цього одну особу поранено, загиблих немає.