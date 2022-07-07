Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Протягом середи, 6 липня, унаслідок російських обстрілів загинуло 7 осіб, ще 2 - поранені.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, напередодні внаслідок обстрілів російських армійців у Донецькій області загинуло 7 мирних мешканців.

Зокрема троє осіб загинуло у Торецьку, двоє в Авдіївці, та по одному загиблому у Кодемі та Сіверську.

Окрім цього, ще двоє мирних жителів отримали поранення.

Кириленко уточнив, що загиблі у Торецьку – це сім’я з трьох осіб. Вони загинули внаслідок ракетного удару, який окупанти завдали по житловому сектору міста.

“Рашисти гатять всюди, куди можуть дістати. Вони прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас — і не зупиняться, поки ми їх не зупинимо”, – наголосив очільник Донеччини.

Він закликав людей евакуюватись з області до більш безпечних населених пунктів, щоб не стати мішенню для російських окупантів.