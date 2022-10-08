У Міністерстві економіки України за підсумками перших трьох кварталів 2022 року оцінило падіння ВВП нашої держави на 30%.

Про це свідчать дані Мінекономіки.

“Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35% [±2%]. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед позитивних економічних чинників спостерігалось покращення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею.

У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів — майже втричі.

Також минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У вересні АТ “Укрзалізниця” перевезла 11,7 млн т вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% до березня відповідно.

Водночас минулого місяця капітальні видатки державного бюджету порівняно з серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%.

Наголошується, що у вересні спостерігалась стабілізація цін на пальне. За даними Світового банку ціни на нафту у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року скоротилися на 8,6%, на газ (середня ціна країн Європи) — на 15,6%. На залізну руду — на 8,3%, на базові метали — на 5,3%.

Зокрема, спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча вони все ще і залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні).

Серед негативних факторів, що вплинули на економіку, виділяють погоду та дії окупантів. Через затяжну дощову погоду в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції. Станом на 29.09.2022 зібрано зернових та зернобобових культур 26,1 млн т. Для порівняння: станом на 25.08.2022 цей показник складав 25,3 млн т.

У міністерстві зауважили, що нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему.

Ситуація на фронті у вересні покращилась, але ворог продовжував обстрілювати українську територію, що чинило тиск на настрої бізнесу та логістику.

“За оцінками Міністерства економіки України, ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою”, — запевнили в уряді.