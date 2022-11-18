Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Натомість у попередні дні в окупованому Скадовську на Херсонщині внаслідок удару Сил оборони України по району зосередження окупантів знищено близько 50 російських військових.
Водночас в місті Чаплинка підтверджується знищення ворожого складу боєприпасів.
- У ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів.
- В Україні триває 268-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 83 460 російських загарбників.
- У ніч на 17 листопада росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Вільнянськ у Запорізькій області. Станом на ранок 18 листопада відомо, що жертвами обстрілу стали дев’ять осіб.