Протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Натомість у попередні дні в окупованому Скадовську на Херсонщині внаслідок удару Сил оборони України по району зосередження окупантів знищено близько 50 російських військових.

Водночас в місті Чаплинка підтверджується знищення ворожого складу боєприпасів.