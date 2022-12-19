Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Водночас наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.
- Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Також у населених пунктах Мелітопольського району окупанти планують залучити до війни проти України поліціянтів, що перейшли на бік ворога.
- Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує використовувати всі сили та засоби, намагаючись прорвати нашу оборону.