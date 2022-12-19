Розпочалася двісті дев’яносто дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Збройні сили України продовжують протидіяти ворогу на полі бою. Зокрема, протягом 18 грудня було вражено 2 склади ворожих боєприпасів.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Водночас наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.