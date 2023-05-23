Протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 “Шахедів”, всі збито. Інформація уточнюється.

Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети “Іскандер-М” та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”.

Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області – завдали авіаударів . Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам.

Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24,

23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.