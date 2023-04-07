Протягом четверга, 6 квітня, українські захисники відбили більш як 40 атак російських армійців на чотирьох напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію Республіки Білорусь. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких особи з алкогольною та наркологічною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також 3 коригованих авіаційних бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.