У березні рекордна кількість військових РФ звернулася відносно добровільної здачі в полон

Про це Матвієнко розповів в етері телемарафону.
На тлі збільшення втрат серед особового складу армії РФ та в очікуванні контрнаступу ЗСУ російські військовослужбовці стали частіше здаватися в полон.
“В березні ми зафіксували рекордну кількість звернень – понад 3000, це вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень. Вже у січні-березні кількість зросла до 2500 тисяч”, – пояснив Матвієнко.
Такий сплеск представник пояснює зростанням втрат серед солдатів РФ, а також погіршенням морально-психологічного стану в армії окупанта.
Росіяни здаються в полон по всій лінії фронту, зокрема й разом із бронетехнікою.
Зауважимо, утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон, відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.
Варто нагадати, що у січні сайт проєкту “Хочу жить” відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з РФ та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). За весь час роботи проєкту з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України. У січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%.
Довідка. “Хочу жить” – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.
Для отримання інформації російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким про те, як здатися в полон, слід звернутися на цілодобову телефонну лінію проєкту “Хочу жить” за номером +38 044 350 89 17 або коротким номером 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами:
+38 095 688 68 88
+38 093 688 68 88
+38 097 688 66 88
Оскільки влада Росії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проєкту “Хочу жить”, вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проєкту в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, і віднедавно на Viber каналі.
- Українська сторона оформлює російських військовослужбовців, які добровільно здаються в полон, як таких, що потрапили туди під час боїв.
- У російському місті Рязань з часом лише збільшується кількість могил військових, які загинули на війні в Україні. Тамтешні люди пишаються, що відправляють юнаків на війну та не обурюються рішеннями влади. Росіяни підтримують президента Володимира Путіна, не поспішаючи масово виступати проти його політики та відправлення їхніх дітей на війну.
- Росіяни розстрілюють своїх солдатів за намір здатися в полон – Генштаб.