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У березні рекордна кількість військових РФ звернулася відносно добровільної здачі в полон

Речник державного проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко зауважив, що у березні російські військовослужбовці встановили рекорд кількості звернень щодо здачі у полон. За місяць понад 3 тисячі осіб звернулись до проєкту.

П’ятниця, 7 квітня 2023, 00:03
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Про це Матвієнко розповів в етері телемарафону.

На тлі збільшення втрат серед особового складу армії РФ та в очікуванні контрнаступу ЗСУ російські військовослужбовці стали частіше здаватися в полон.

“В березні ми зафіксували рекордну кількість звернень – понад 3000, це вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень. Вже у січні-березні кількість зросла до 2500 тисяч”, – пояснив Матвієнко.

Такий сплеск представник пояснює зростанням втрат серед солдатів РФ, а також погіршенням морально-психологічного стану в армії окупанта.

Росіяни здаються в полон по всій лінії фронту, зокрема й разом із бронетехнікою.

Зауважимо, утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон, відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Варто нагадати, що у січні сайт проєкту “Хочу жить” відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з РФ та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). За весь час роботи проєкту з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України. У січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%.

Довідка. “Хочу жить” – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

Для отримання інформації російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким про те, як здатися в полон, слід звернутися на цілодобову телефонну лінію проєкту “Хочу жить” за номером +38 044 350 89 17 або коротким номером 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами:
+38 095 688 68 88
+38 093 688 68 88
+38 097 688 66 88

Оскільки влада Росії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проєкту “Хочу жить”, вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проєкту в TelegramFacebookTwitterYouTube, і віднедавно на Viber каналі.

Теги: здача у полон, Проєкт "Хочу жити", росіяни у полоні, як здатися росіянам у полон

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