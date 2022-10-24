Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 67940 (+470) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2590 (+6) од;
бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од;
артилерійських систем – 1673 (+6) од;
РСЗВ – 375 (+1) од;
засоби ППО ‒ 189 (+0) од;
літаків – 270 (+0) од;
гелікоптерів – 245 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилаті ракети ‒ 350 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од;
спеціальна техніка ‒ 149 (+1).
- Розпочалася двісті сорок третя доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Окупанти здійснюють фізичний та моральний тиск на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “Росатом”.
- Російський міністр оборони Сергій Шойгу у дзвінку своїм західним колегам з НАТО заявив, що Україна планує атакувати РФ “брудною бомбою” під фальшивим прапором. В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.