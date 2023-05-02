Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального Штабу Збройних сил України.

Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з-поміж мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина. Обстріляв населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем’яч і Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілюють населені пункти. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі; Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам’янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України.

Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога