Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Відтак 10 лютого російські війська завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Було застосовано сім дронів-камікадзе “Shahed-136/131” зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування “Калібр” – із російського фрегата у Чорному морі.
Проте українські військові Повітряних сил ЗСУ ліквідували 5 крилатих ракет “Калібр” та 5 ударних дронів “Shahed-136/131”.
Крім того, російські загарбники завдали масованого удару зенітними ракетами “С-300” з районів Бєлгород (РФ) і Токмак (Запорізька область).
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, по Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сьогодні близько 8:30 ранку здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
“Залишайтесь в укритті!”, – закликали у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
- Під ранок 10 лютого війська РФ завдали низку ударів по Харкову. Містян попередили про ймовірні перебої з тепло-, енерго- та водопостачанням.
- В Україні триває 352-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували понад 135 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.