Сьогодні, 10 лютого, силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131".

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Відтак 10 лютого російські війська завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Було застосовано сім дронів-камікадзе “Shahed-136/131” зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування “Калібр” – із російського фрегата у Чорному морі.

Проте українські військові Повітряних сил ЗСУ ліквідували 5 крилатих ракет “Калібр” та 5 ударних дронів “Shahed-136/131”.

Крім того, російські загарбники завдали масованого удару зенітними ракетами “С-300” з районів Бєлгород (РФ) і Токмак (Запорізька область).

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, по Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сьогодні близько 8:30 ранку здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

“Залишайтесь в укритті!”, – закликали у командуванні Повітряних сил ЗСУ.