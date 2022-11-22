Протягом 21 листопада, а також у ніч на 22 листопада російські окупанти обстрілювали місто Херсон. Як наслідок - є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними голови Херсонського ОВА Ярослава Янушевича, станом на ранок 22 листопада в Херсоні внаслідок обстрілів росіян загинуло двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

“Постріли і щільність від ворога постійно зростають. У нас є поранені і загиблі. Ворог стріляє зі ствольної артилерії так із мінометів, РСЗВ. Вони обстрілюють мирне населення. У нас по місту є семеро поранених і двоє загиблих”, — сказав Янушевич в етері телемарафону.

За інформацією центру екстреної медичної допомоги, внаслідок злочинних дій росіян загинула 61-річна жінка, яка отримала поранення обох гомілок та вибухово черепно-мозкову травму, а також 37-річний чоловік, який отримав травму шиї та пошкодження судин. Загиблий чоловік був на балконі, коли у його квартиру влучив російський снаряд.

У коментарі Суспільному начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що обстріли Херсона не припинялись вночі.

“Російські окупанти з лівого берега постійно обстрілюють місто. Були влучення у Дніпровському районі, у районі Консервного заводу та на площі Корабелів. Зруйновані будинки, є поранені”, — розповіла Лугова.

Всіх поранених ушпиталили, у медзакладах вони отримують необхідну допомогу.

“Через ранкові обстріли у деяких будинках повилітало скло у вікнах, пошкодженні покрівлі, в одному з будинків зайнялась покрівля. Там працюють рятувальники,

Також вранці було пошкоджено відділення “Нової пошти” по Кіндійському шосе”, — сказала Лугова.

Окрім цього Галина Лугова розповіла, що 21 листопада під масовані обстріли російських військ потрапили жителі Антонівки. Там мінометний снаряд влучив у будинок. Одна людина отримала легке поранення.

“Військові РФ в Дніпровському районі обстріляли житловий квартал. Троє людей отримали тяжкі поранення. Також відомо, що до лікарні привезли чоловіка, з діагнозом вибухова травма, йому ампутували ноги”, — розповіла вона.