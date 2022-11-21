За добу російські окупанти завдали ударів по низці регіонів України.

Інформацію зібрали #Букви.

За даними Запорізької ОВА, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Вони завдавали ударів в районі населених пунктів Новоданилівка, Малинівка, Щербаки, Ольгівське, Кам’янське, Комишуваха, Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ.

Внаслідок атак надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті ворожих обстрілів.

У Дніпропетровській області росіяни обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. У Нікополі постраждав 78-річний чоловік. У місті зазнали руйнувань приватні будинки, автомобілі та моторний човен. В інших двох громадах інформації щодо постраждалих не надходили.

У Харківській області російські військові завдали ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок і пошкоджено житловий будинок поруч. Внаслідок удару загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє осіб отримали поранення. Станом на ранок рятувальники розбирали завали.

Луганська ОВА вранці звітувала, що вчора українські військові відбили атаки окупантів в районах Білогорівки та Стельмахівки. Ворог веде оборону на зайнятих раніше рубежах на Куп’янському та Лиманському напрямках. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки.

Протягом 20 листопада у Донецькій області зареєстровано шість обстрілів. Під ворожим вогнем опинились міста Авдіївка, Бахмут, села Соловйове, Карлівка, Петрівка, Костянтинівка, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Троє осіб отримали поранення. Також травмовано працівника поліції. Серед цивільного населення вбитих немає.

У селі Петрівка Торецької громади пошкоджено приватний будинок. У місті Бахмут внаслідок артилерійського обстрілу руйнувань зазнала будівля місцевої школи. Знищено та пошкоджено 6 цивільних об’єктів, з них 5 – житлові будинки.