Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти обстрілювали Нікопольський район з РСЗВ “Град” та “Ураган”, а також з важкої артилерії. Вогонь вели по трьох громадах району – Нікопольському, Марганецькому та Червоногригорівському.

На Нікополь окупанти випустили понад 50 снарядів: поранено двох осіб – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обох ушпиталили, їх стан – середньої тяжкості.

Також у Нікополі снарядами зачепило понад 10 багатоповерхівок та приватних будинків, транспортне підприємство, магазини, гаражний кооператив, автомобілі та офіси.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Окрім цього, вночі окупанти намагались атакувати райони Дніпропетровщини іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”.

Проте військові повітряного командування “Схід” опівночі знищили над областю 5 таких БПЛА: три над Криворізьким районом та два над Нікопольським.