Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, окупанти обстрілювали Нікопольський район з РСЗВ “Град” та “Ураган”, а також з важкої артилерії. Вогонь вели по трьох громадах району – Нікопольському, Марганецькому та Червоногригорівському.
На Нікополь окупанти випустили понад 50 снарядів: поранено двох осіб – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обох ушпиталили, їх стан – середньої тяжкості.
Також у Нікополі снарядами зачепило понад 10 багатоповерхівок та приватних будинків, транспортне підприємство, магазини, гаражний кооператив, автомобілі та офіси.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.
Окрім цього, вночі окупанти намагались атакувати райони Дніпропетровщини іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”.
Проте військові повітряного командування “Схід” опівночі знищили над областю 5 таких БПЛА: три над Криворізьким районом та два над Нікопольським.
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