#PandoraPapers Live
16:28 Дзвінок Лукашенку, після якого спецоперацію щодо вагнерівців «злили» здійснив Єрмак — Рябошапка
16:08 Протидія «Північному потоку-2» має бути результатом Саміту Україна — ЄС — Порошенко
Партнерський матеріал
15:57 У липні-вересні 2021 року Lviv Fashion Week та Zero Waste Lviv реалізували проєкт Ecologica
15:43 Стало відомо, де і коли проведуть «Євробачення-2022»
15:04 Конституційний суд Польщі ухвалив, що закони країни вище правового режиму ЄС
15:01 Напад на журналістів «Схем»: Мецгеру повідомили про нову підозру
14:36 Внучка Муссоліні перемогла на виборах до міськради Риму
14:19 LEGO презентувала копію «Титаніка»: деталі
14:14 Голови фракцій вимагають зняти Третьякову з посади голови комітету через слова про смерть Полякова
13:44 З’явився перший трейлер стрічки «Оселя зла: Ласкаво просимо у Раккун-Сіті»
12:34 Росія відповідальна за 58% спонсорованих державою кібератак минулого року, – Microsoft
12:14 Зеленський помилував 31 військового
11:52 Смерть українця у Вроцлаві: прокуратура затримала 8 осіб
11:42 «Одним ворогом менше»: «Слуга» Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть Полякова
11:17 Google присвятив дудл українцю Івану Піддубному: що про нього відомо
10:39 Партія вакцини проти коронавірусу AstraZeneca прибула до Антарктиди
10:16 Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу
07:56 8 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:28 У п’ятницю в Україні прогнозують вітряну погоду
02:23 У Флориді частково не платитимуть зарплату вчителям, які дозволяють не носити маски в школах
01:56 Американська субмарина зіштовхнулася з невідомим об’єктом в Південнокитайському морі
01:16 Вакцини проти малярії будуть доступні наприкінці 2022 – на початку 2023 року

07 жовтня

23:24 Donda Academy: Каньє Вест хоче відкрити власну школу 
22:53 Елен Дедженерес заснувала косметичний бренд Kind Science
22:36 У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти «Північного потоку – 2»
22:09 Генсек ООН закликав багаті країни виділити $8 млрд на вакцинацію 40% населення
22:08 У США створили підрозділ для розслідування злочинів з криптовалютою
21:40 Американець подав до суду на екстрасенса, яка обіцяла за $5100 зняти з нього прокляття, проте не зняла
21:22 Ретман Рок став першим відкритим геєм на обкладинці Playboy 
20:41 Соратників Трампа й Джуліані судитимуть присяжні
20:24 Адель стала зіркою обкладинки двох видань Vogue одночасно

Протидія «Північному потоку-2» має бути результатом Саміту Україна — ЄС — Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав владу приділити особливу увагу майбутньому Саміту Україна — ЄС.

П’ятниця, 8 жовтня 2021, 16:08

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Як сповіщалося, 12 жовтня відбудеться 23-й Саміт Україна — ЄС. Петро Порошенко побажав Україні успіху на саміті та дав настанови владі.

Він наголосив, що вкрай важливі рішення для країни ухвалювалися саме під час самітів минулих років.

“Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним”, – зазначив Порошенко.

На його переконання, під час цьогорічного саміту влада має домогтися посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та формування спільної позиції щодо протидії “Північному потоку — 2”.

“Дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому Саміту. Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної Ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія Північному потоку – 2. Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль”, – наголосив Порошенко.

Теги: Петро Порошенко, Північний потік-2, Саміт Україна — ЄС

Читати #Букви у Telegram і у Facebook