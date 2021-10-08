Протидія «Північному потоку-2» має бути результатом Саміту Україна — ЄС — Порошенко

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Як сповіщалося, 12 жовтня відбудеться 23-й Саміт Україна — ЄС. Петро Порошенко побажав Україні успіху на саміті та дав настанови владі.

Він наголосив, що вкрай важливі рішення для країни ухвалювалися саме під час самітів минулих років.

“Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним”, – зазначив Порошенко.

На його переконання, під час цьогорічного саміту влада має домогтися посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та формування спільної позиції щодо протидії “Північному потоку — 2”.