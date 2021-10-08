Протидія «Північному потоку-2» має бути результатом Саміту Україна — ЄС — Порошенко

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Як сповіщалося, 12 жовтня відбудеться 23-й Саміт Україна — ЄС. Петро Порошенко побажав Україні успіху на саміті та дав настанови владі.
Він наголосив, що вкрай важливі рішення для країни ухвалювалися саме під час самітів минулих років.
“Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним”, – зазначив Порошенко.
На його переконання, під час цьогорічного саміту влада має домогтися посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та формування спільної позиції щодо протидії “Північному потоку — 2”.
“Дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому Саміту. Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної Ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія Північному потоку – 2. Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль”, – наголосив Порошенко.
- Нагадаємо, 13 вересня німецький орган з регулювання енергетики почав процес сертифікації трубопроводу “Північний потік-2”. Заявку передала компанія Nord Stream 2 AG.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.
- Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.