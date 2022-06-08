Народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов, який виїхав до Херсону в перші дні окупації задля "керування бізнесом", став фігурантом кримінального провадження.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що за матеріалами ДБР було порушено кримінальне провадження проти народного депутата 9-го скликання Олексія Ковальова. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

ДБР встановило, що нардеп співпрацює з окупантами на території тимчасово окупованої Херсонської області. Підприємства, якими керує Ковальов, постачають до окупованого Криму харчову продукцію, яка в подальшому продається на території РФ. Зокрема, з анексованого Криму підприємства нардепа також завозять до окупованої Херсонщини паливно-мастильні матеріали.

Також зауважується, що Ковальов розміщує окупантів у приміщеннях підконтрольного йому санаторію в місті Гола Пристань.

Про співпрацю із загарбниками депутат розповідає на своїй сторінці в одній із соцмереж.