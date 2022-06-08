Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що за матеріалами ДБР було порушено кримінальне провадження проти народного депутата 9-го скликання Олексія Ковальова. Його підозрюють у колабораційній діяльності.
ДБР встановило, що нардеп співпрацює з окупантами на території тимчасово окупованої Херсонської області. Підприємства, якими керує Ковальов, постачають до окупованого Криму харчову продукцію, яка в подальшому продається на території РФ. Зокрема, з анексованого Криму підприємства нардепа також завозять до окупованої Херсонщини паливно-мастильні матеріали.
Також зауважується, що Ковальов розміщує окупантів у приміщеннях підконтрольного йому санаторію в місті Гола Пристань.
Про співпрацю із загарбниками депутат розповідає на своїй сторінці в одній із соцмереж.
- Раніше повідомлялося, що Олексій Ковальов розмістив у Facebook допис, у якому повідомив, що “Росія тут назавжди”.
- Також стало відомо, що так званий “голова” Запорізької ОВА Євген Балицький розповів про вивезення РФ українського зерна до Криму.