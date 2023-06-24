У Москві та Підмосков'ї проводяться антитерористичні заходи після того очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин фактично повстав проти міноборони РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Мер російської столиці Сергій Собянін заяви про проведення у Москві антитерористичних заходів та додатковий контроль на дорогах.

Він зауважив, що це необхідно “у зв’язку з інформацією, яка надходить”. Собянін також насолив, що у місті, ймовірно, будуть скасовані масові заходи.

“Прошу поставитись з розумінням до вжитих заходів”, – наголосив він.

Такі ж антитерористичні заходи були впроваджені і в Підмосков’ї, про що повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Він зазначив, що в області запроваджені посилені заходи безпеки і ситуація контролюється правоохоронцями та ФСБ.

“Здійснюються антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, у зв’язку з цим прошу за можливості утриматись від поїздок на особистому транспорті на півдні Московської області, перш за все за межі регіону”, – наголосив він.

Що передувало?

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.