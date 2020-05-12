Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року планується до проведення з 25 червня по 17 липня.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

“Плануємо проведення ЗНО, починаючи з 25 червня по 17 липня. Перед цим, 15-17 червня, повинні провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб було безпечно, працюємо над алгоритмом дій, який повинен затвердити державний санітарний лікар”, – наголосила Мандзій.

Вона уточнила, що найближчим часом заклади вищої освіти мають опублікувати умови прийому абітурієнтів на навчання.

“Що стосується випускників із тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО”, – заявила Мандзій.

(На відео – з 30:50)

Раніше в Міністерстві освіти повідомляли про два сценарії проведення ЗНО (залежно від термінів дії карантину). Крім дат 25 червня – 17 липня, розглядався варіант проведення ЗНО з 17 серпня по 4 вересня (якби карантинні обмеження тривали до початку серпня).