Президент України Володимир Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й обговорив з ним низку актуальних і важливих для України питань.

Про це президент повідомив у Twitter.

Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини обговорив не лише ситуацію на фронті, але й продовження тиску на РФ та перспективи досягнення миру в Україні.



“Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну”, – написав Володимир Зеленський.

Також він додав, що Україна розраховує на подальше сприяння Німеччини на шляху до повноправного членства України в ЄС.





