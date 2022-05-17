Про це президент повідомив у Twitter.
Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини обговорив не лише ситуацію на фронті, але й продовження тиску на РФ та перспективи досягнення миру в Україні.
“Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну”, – написав Володимир Зеленський.
Також він додав, що Україна розраховує на подальше сприяння Німеччини на шляху до повноправного членства України в ЄС.
- Нагадаємо, що Німеччина прийняла понад 700 тисяч вимушено переміщених осіб з України.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передбачила, що війна в Україні “не закінчиться так швидко” і зауважила, що Німеччина та її міжнародні союзники будуть зіштовхуватись з наслідками вторгнення РФ протягом десятиліть.
- Також Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.