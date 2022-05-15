Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передбачила, що війна в Україні "не закінчиться так швидко" і зауважила, що Німеччина та її міжнародні союзники будуть зіштовхуватись з наслідками вторгнення РФ протягом десятиліть.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

За словами Бербок, порушення РФ всіх норм мирного співіснування, особливо європейського миропорядку, свідоме руйнування гуманітарного права: все це є радикальним поворотом у міжнародному порядку.

“Все це різко змінило безпекову ситуацію в європейській та трансатлантичній сфері, і вимагає далекосяжних стратегічних відповідей”, – додала міністерка.

На вихідних міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися в Берліні. Держсекретар США Ентоні Блінкен мав розмову із міністром закордонних справ України, головною темою якого стала глобальна продовольча безпека.

Очікується, що в червні НАТО виділить поведінку РФ як пряму загрозу в оновленому стратегічному документі.