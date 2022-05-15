Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
За словами Бербок, порушення РФ всіх норм мирного співіснування, особливо європейського миропорядку, свідоме руйнування гуманітарного права: все це є радикальним поворотом у міжнародному порядку.
“Все це різко змінило безпекову ситуацію в європейській та трансатлантичній сфері, і вимагає далекосяжних стратегічних відповідей”, – додала міністерка.
На вихідних міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися в Берліні. Держсекретар США Ентоні Блінкен мав розмову із міністром закордонних справ України, головною темою якого стала глобальна продовольча безпека.
Очікується, що в червні НАТО виділить поведінку РФ як пряму загрозу в оновленому стратегічному документі.
- Нагадаємо, 15 квітня президент Фінляндії заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек звинуватив РФ у використанні енергії “як зброї” після оголошення російського уряду 12 травня про введення санкцій проти 31 іноземної енергетичної компанії в помсту за відповідь Заходу через вторгнення РФ в Україну.