Останніми тижнями власник приватної військової компанії Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербувальних заходів в російських в'язницях через суперечки з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як повідомляється, можливо, Пригожин спрямовує зусилля з вербування на цивільних громадян Росії. З початку березня 2023 року “Вагнер” створив осередки в спортивних центрах щонайменше в 40 містах по всій Росії.

Зазначено, що останніми днями вербувальники “Вагнер” також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою “Заява молодого воїна”, щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.

Крім того, додається, що близько половини ув’язнених, яких “Вагнер” уже відправив в Україну, ймовірно, загинули. Нові ініціативи навряд чи компенсують втрати в лавах найманців приватної військової компанії. Як пояснили в Міноборони Сполученого Королівства, якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій “Вагнер” в Україні.