Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Як повідомляється, можливо, Пригожин спрямовує зусилля з вербування на цивільних громадян Росії. З початку березня 2023 року “Вагнер” створив осередки в спортивних центрах щонайменше в 40 містах по всій Росії.
Зазначено, що останніми днями вербувальники “Вагнер” також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою “Заява молодого воїна”, щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.
Крім того, додається, що близько половини ув’язнених, яких “Вагнер” уже відправив в Україну, ймовірно, загинули. Нові ініціативи навряд чи компенсують втрати в лавах найманців приватної військової компанії. Як пояснили в Міноборони Сполученого Королівства, якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій “Вагнер” в Україні.
- Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України у багатьох містах на сході Росії значних втрат зазнають етнічні меншини: в Астрахані приблизно 75% жертв складають казахи й татари.
- За даними британських розвідників, протягом останніх чотирьох найманці ПВК “Вагнера” окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.