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Виступ Путіна після заколоту Пригожина: запевнив, що виконає обіцянку перед «Вагнер» та назвав найманців «патріотами»

26 червня в РФ анонсували виступ свого президента, наголосивши на "важливих заявах". Під час звернення глава РФ Володимир Путін заявив, що "організатори заколоту будуть притягнуті до відповідальності" і що це було "злочинною діяльністю, спрямованою на ослаблення країни". Водночас додав, що групу "Вагнер", ймовірно, "використали".

Понеділок, 26 червня 2023, 23:16
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Джерело: SkyNews

За його словами, повстання було “приречене на провал”.

Путін назвав найманців ПВК “Вагнер” “патріотами” та наголосив, що виконає дані їм гарантії. Окрім цього, він подякував чиновникам “Вагнер”, які “прийняли правильне рішення зупинитися і повернутися, щоб запобігти кровопролиттю”.

Глава РФ додав, що більшість найманців ПВК “Вагнера” ​​- “патріоти”, яких “використали” організатори заколоту.

“Більшість командирів і бійців “Вагнер” — патріоти. Їх таємно використовували проти їхніх братів по зброї”, – сказав він.

Також Путін заявив, що найманці можуть “приєднатися до військ, поїхати до Білорусі або повернутися до родин”. Варто зазначити, що російський президент у своєму зверненні не згадав главу ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Натомість звинуватив у заколоті “Захід та Україну”.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також зробить заяву ввечері 26 червня. Одначе, росЗМІ зазначили, що він відповідатиме на запитання журналістів 27 червня.

Нагадаємо, 26 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ, наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російська ФСБ РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому поспіль російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок засновник ПВК відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.

Теги: Вагнер, виступ путіна, гарантії для вагнерівців, заява путіна

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