Виступ Путіна після заколоту Пригожина: запевнив, що виконає обіцянку перед «Вагнер» та назвав найманців «патріотами»

26 червня в РФ анонсували виступ свого президента, наголосивши на "важливих заявах". Під час звернення глава РФ Володимир Путін заявив, що "організатори заколоту будуть притягнуті до відповідальності" і що це було "злочинною діяльністю, спрямованою на ослаблення країни". Водночас додав, що групу "Вагнер", ймовірно, "використали".

Джерело: SkyNews

За його словами, повстання було “приречене на провал”.

Путін назвав найманців ПВК “Вагнер” “патріотами” та наголосив, що виконає дані їм гарантії. Окрім цього, він подякував чиновникам “Вагнер”, які “прийняли правильне рішення зупинитися і повернутися, щоб запобігти кровопролиттю”.

Глава РФ додав, що більшість найманців ПВК “Вагнера” ​​- “патріоти”, яких “використали” організатори заколоту.

“Більшість командирів і бійців “Вагнер” — патріоти. Їх таємно використовували проти їхніх братів по зброї”, – сказав він.

Також Путін заявив, що найманці можуть “приєднатися до військ, поїхати до Білорусі або повернутися до родин”. Варто зазначити, що російський президент у своєму зверненні не згадав главу ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Натомість звинуватив у заколоті “Захід та Україну”.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також зробить заяву ввечері 26 червня. Одначе, росЗМІ зазначили, що він відповідатиме на запитання журналістів 27 червня.

Нагадаємо, 26 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.