Виступ Путіна після заколоту Пригожина: запевнив, що виконає обіцянку перед «Вагнер» та назвав найманців «патріотами»

Джерело: SkyNews
За його словами, повстання було “приречене на провал”.
Путін назвав найманців ПВК “Вагнер” “патріотами” та наголосив, що виконає дані їм гарантії. Окрім цього, він подякував чиновникам “Вагнер”, які “прийняли правильне рішення зупинитися і повернутися, щоб запобігти кровопролиттю”.
Глава РФ додав, що більшість найманців ПВК “Вагнера” - “патріоти”, яких “використали” організатори заколоту.
“Більшість командирів і бійців “Вагнер” — патріоти. Їх таємно використовували проти їхніх братів по зброї”, – сказав він.
Також Путін заявив, що найманці можуть “приєднатися до військ, поїхати до Білорусі або повернутися до родин”. Варто зазначити, що російський президент у своєму зверненні не згадав главу ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Натомість звинуватив у заколоті “Захід та Україну”.
Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також зробить заяву ввечері 26 червня. Одначе, росЗМІ зазначили, що він відповідатиме на запитання журналістів 27 червня.
Нагадаємо, 26 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.
Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.
Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ, наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.
Після таких заяв російська ФСБ РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.
Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому поспіль російському місті – Воронежі.
Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.
Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.
Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок засновник ПВК відкидав.
25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.
26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, збройне повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ у Ростові-на-Дону може мати значний вплив на перебіг російсько-української війни.
- Британські розвідники прокоментували військовий заколот Євгена Пригожина в Росії. На думку фахівців, ця ситуація стала найбільшим викликом для Російської держави за останній час.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко скористається своєю роллю посередника у врегулюванні заколоту Євгенія Пригожина, щоб “стримати формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі” або запобігти використанню Путіним білоруської армії в Україні.
- На думку представників розвідки США, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.
- Протягом близько доби керівництво Кремля зіткнулося з реальною загрозою громадянської війни та протистояння із приватною військовою компанією “Вагнер”. Раптова угода керівника групи Євгена Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі зупинила бойовиків на шляху до Москви, але для президента Володимира Путіна небезпека все ще залишається.