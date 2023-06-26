Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу — її розслідування триває.

Джерело: “Коммерсант“.

Кримінальну справу про організацію збройного заколоту, головним фігурантом якої є Пригожин, не припинено. Нею займається слідче управління ФСБ Росії.

Ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців. Унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців. Ватажок групи пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 тисяч бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту. Пригожин назвав заколот “маршем справедливості”, у міноборони РФ розцінили дії як “провокацію”.

За повідомленнями російських видань у низці регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) було запроваджено режим контртерористичної операції. Також МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

Вагнерівці контролювали Ростов-на-Дону, захопили під свій контроль всі військові об’єкти у Воронежі, а також рухалися колоною територією Липецької області РФ.

Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”. У межах угоди було заявлено, що справу проти ватажка “Вагнер” буде зупинено. Сам Пригожин мав поїхати до Білорусі, а бойовиків пообіцяли не притягувати до суду за свою участь у повстанні. Натомість вони підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.