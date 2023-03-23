Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Пригожин, якого зараз у РФ розглядають як загрозу, бореться з нестачею живої сили та боєприпасів в Україні після заборони вербувати людей у в’язницях, що є основним джерелом для рекрутів ПВК.
Bloomberg нагадало, що найманці досі не змогли взяти місто Бахмут у Донецькій області, попри місяці спроб та значні втрати.
Крім того, Пригожин визнав, що ПВК “Вагнера” варто “перезавантажитися та скоротити свої масштаби” після завершення битви за Бахмут.
Як припустили джерела видання, операції в Африці, ймовірно, в майбутньому привернуть увагу Пригожина, адже війна в Україні стає все складнішою для його найманців.
Видання пише, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до “Вагнера” на 6 місяців в Україну та на 9-14 місяців в Африку. Ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані до резерву.
- Голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Цього разу соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.
- У нижній палаті російського парламенту, Державній думі, схвалили запровадження кримінального покарання для тих, хто дискредитує “добровольчі” групи, які воюють проти України. Зокрема йдеться про ПВК “Вагнер”, яка належить Євгену Пригожину.