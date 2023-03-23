Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планує згорнути свої військові сили в Африці на тлі значник втрат на війні в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Пригожин, якого зараз у РФ розглядають як загрозу, бореться з нестачею живої сили та боєприпасів в Україні після заборони вербувати людей у в’язницях, що є основним джерелом для рекрутів ПВК.

Bloomberg нагадало, що найманці досі не змогли взяти місто Бахмут у Донецькій області, попри місяці спроб та значні втрати.

Крім того, Пригожин визнав, що ПВК “Вагнера” варто “перезавантажитися та скоротити свої масштаби” після завершення битви за Бахмут.

Як припустили джерела видання, операції в Африці, ймовірно, в майбутньому привернуть увагу Пригожина, адже війна в Україні стає все складнішою для його найманців.

Видання пише, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до “Вагнера” на 6 місяців в Україну та на 9-14 місяців в Африку. Ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані до резерву.