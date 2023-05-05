Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з'являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Про це повідомляє CNN.

У своєму відео, сповненому нецензурної лексики, Пригожин заявляє, що тіла, біля яких він стоїть – це вагнерівці, “які загинули сьогодні”.

“Ці хлопці – які загинули сьогодні. Кров ще свіжа. Зніміть усіх!”, – говорить він у відео.

Ще минулого місяця Пригожин погрожував вивести своїх найманців із Бахмута – міста, де вже тривалий час точаться важкі бої – якщо російське міноборони не надасть їм боєприпасів.

У новому відео він знову вимагав надати ПВК “Вагнер” боєприпаси, закликавши очільників міноборони та генштабу РФ – Сергія Шойгу та Валерія Герасимова відповідно – подивитись на тіла вбитих вагнерівців.

“Це чиїсь чортові батьки, а чиїсь сини. А вам, бля*ь, що не дають патронів, с*ки, в пеклі кишки виїдять! Ви сидите у своїх розкішних клубах, ваші діти захоплюються зйомкою кліпів для YouTube. Ви думаєте, що ви господарі цього життя? Ви думаєте, що можете розпоряджатися їхніми життями? Якщо у вас є склади, повні боєприпасів, то так”, – каже Пригожин на відео.

Пригожин, чиї найманці відіграли ключову роль у російських нападах на українську територію, часто конфліктував із путінськими генералами та іншими чиновниками оборони у РФ.

Він понад місяця скаржився на недостатню підтримку з боку Кремля у виснажливій боротьбі за Бахмут.

“Це проста математика. Якщо ви дасте звичайну кількість боєприпасів, [загиблих] буде вп’ятеро менше. Вони приїхали сюди як волонтери і гинуть, щоб ви могли сидіти, як жирні коти, у своїх шикарних офісах”, – сказав він у відео.