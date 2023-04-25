Про це повідомляє CNN.

Це сталося після того, як Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

“ISW спостерігає раптове поліпшення відносин Пригожина з російським Міноборони і Кремлем з початку квітня, – мовилося у звіті ISW 22 квітня. – Міністерство оборони Росії, наприклад, почало прямо визнавати сили ПВК “Вагнер” у своїх щоденних звітах про обстановку та надало ПВК боєприпаси, а також мобілізований персонал як підкріплення на початку квітня 2023 року”.

Своєю чергою, Пригожин назвав цю інформацію “фейковою”. Він додав, що “є багато фейкових новин, і це одна з них”.

Пригожин не раз публічно коментував свої розбіжності з керівництвом Росії. Минулими місяцями очільник ПВК “Вагнер” був дуже помітним на передовій і швидко приписував собі заслуги в незначних просуваннях РФ на сході.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який спростував пропагандистські наративи Кремля про те, що РФ веде війну з НАТО в Україні.