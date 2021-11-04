Про це пише видання The Washington Post.

На місці, де було вбито президента Джона Кеннеді майже 60 років тому (22 листопада 1963 року), зібралися десятки прихильників QAnon, одягнених у сорочки “Трамп-Кеннеді 2024” з прапорами та іншими аксесуарами. Вони прогнозують, що син президента – Джон Кеннеді-молодший, який помер понад 20 років тому (16 липня 1999 року), з’явиться на цьому місці. Вийшовши з анонімності, він стане віцепрезидентом Дональда Трампа, коли колишній президент США буде поновлений на посаді. Інтернет-пророцтво, звісно, не здійснилося.

О 12:30 – у час, коли Кеннеді розстріляли, прихильники QAnon продекламували Присягу на вірність. Проте, Джон Кеннеді-молодший не з’явився. Спершу натовп затримувався, деякі чекали понад годину на сина президента. Але врешті-решт розійшлися навіть найбільш стійкі, не втративши, однак, надії, що Кеннеді-молодший з’явиться згодом.

Хоч багатьох таке зібрання хіба що розсмішило через свою безглуздість, воно налякало Джареда Холта, постійного співробітника лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради.

Твердження про Кеннеді-молодшого вважаються невластивими навіть для прихильників QAnon. Хоч останні славляться як група прихильників безпідставних теорій змови, які обертаються навколо ідеї про те, що Трамп бореться з об’єднаннями, що поклоняються Сатані та торгують дітьми для сексу. Широкий набір неправдивих заяв, які об’єдналися в екстремістську ідеологію, радикалізував її послідовників і підбурював до насильства та злочинних дій. ФБР визнало QAnon загрозою внутрішнього тероризму.

Холт, який спостерігає за онлайн-спільнотами, такими як QAnon, бачив, що теорія Кеннеді-молодшого з’явилася на кількох Telegram-каналах, які займаються нумерологією. Однак цю теорію не приймає навіть Q – таємничий пророк руху.

[kd_readmore url=’https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyk-teorii-zmovy-qanon-vbyv-svoikh-ditei-bo-vvazhav-shcho-vony-stanut-monstramy/’ title=’40-річний прихильник QAnon вбив своїх дітей, бо вважав, що вони \

Кеннеді-молодший загинув після катастрофи свого шестимісного літака в Атлантиці біля Мартас-Ван’ярд (острів на південному сході штату Массачусетс) у 1999 році. Дружина Кеннеді, Керолін Бессет, і невістка Лорен Бессет також загинули в катастрофі. Але кілька теорій припускають, що Кеннеді не помер і або непомітно живе під псевдонімом, або працює менеджером з фінансових послуг Піттсбурга. Деякі стверджують, що він і є цим таємничим Q.

Прихильники руху припускають, що Трамп повернеться до Білого дому, ґрунтуючись на необґрунтованому переконанні, що жоден президент не був легітимним після 1871 року у зв’язку з неправильним тлумаченням закону. Згідно з одним дописом у Telegram, коли Кеннеді-молодший з’явиться, Трамп буде відновлений на посаді – а потім стане наступним президентом.

Джозеф Усцінскі, політолог і експерт з теорії змови з Університету Маямі стверджує, що підтримка QAnon заснована на антисоціальних рисах особистості та особливостях поведінки, таких як нарцисизм, макіавеллізм і психопатія.

Що таке QAnon?

QAnon – це теорія змови, яка з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних, серед яких Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї й інші відомі люди.