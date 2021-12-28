З січня 2022 року Державна прикордонна служба України отримуватиме фінансування від США на оснащення російсько-білоруського кордону. Загальна сума за двома проєктами – майже 25 млн гривень.

Про це повідомляють в Державній прикордонній службі України.

Держприкордонслужба України підписала два договори, за якими отримає фінансування на посилення спроможностей прикордонного відомства, зокрема, на кордоні з Білоруссю.

Перший з них ДПСУ уклала з Посольством США кілька тижнів тому. Це План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 млн доларів. Кошти почнуть надходити вже у січні 2022 року. Проєкт розрахований на рік і сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

“Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації Проєкту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо ефективність”, – розповів Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Другий проєкт ДПСУ підписала з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS). За ним партнери допоможуть українським прикордонникам у розвитку інфраструктури кордону.

“Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США”, – зазначив Сергій Дейнеко.