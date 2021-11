#Букви зібрали все, що відомо про ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Білоруське видання “Хартія 97” повідомляє, що ролики про переміщення мігрантів були зняті у понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу “Брузгі”.

На кадрах видно, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси у супроводі білоруських силовиків у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

Ролики з мігрантами також публікує опозиційний білоруський проєкт Nexta. Зазначається, що натовп йде до кордону з Польщею.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm

Як зазначають ЗМІ, більшість мігрантів – курди, які прибули в Білорусь з Іраку. Серед них багато жінок та дітей.

Armed men escort a convoy of migrants at the border with #Poland pic.twitter.com/gd7feOtcPx

#Belarusian military with dogs drove migrants off the road into the forest

They did not reach the checkpoint.

Most of the #migrants in the convoy are #Kurds who have recently arrived in #Belarus from #Iraq. There are many women and children among them. pic.twitter.com/52TJbYbdgY

