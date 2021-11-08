Опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, на якому натовп з кількох сотень мігрантів прямує до польського кордону у супроводі силовиків. Польща скликає термінове засідання антикризового штабу.

#Букви зібрали все, що відомо про ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Що відбувається поблизу кордону з Польщею?

Білоруське видання “Хартія 97” повідомляє, що ролики про переміщення мігрантів були зняті у понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу “Брузгі”.

На кадрах видно, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси у супроводі білоруських силовиків у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

Ролики з мігрантами також публікує опозиційний білоруський проєкт Nexta. Зазначається, що натовп йде до кордону з Польщею.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

Як зазначають ЗМІ, більшість мігрантів – курди, які прибули в Білорусь з Іраку. Серед них багато жінок та дітей.

Armed men escort a convoy of migrants at the border with #Poland pic.twitter.com/gd7feOtcPx — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

#Belarusian military with dogs drove migrants off the road into the forest They did not reach the checkpoint. Most of the #migrants in the convoy are #Kurds who have recently arrived in #Belarus from #Iraq. There are many women and children among them. pic.twitter.com/52TJbYbdgY — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

Як реагує влада Білорусі?

Переміщення натовпу мігрантів прокоментували у прикордонному комітеті Білорусі. Зокрема, у відомстві підтвердили, що “численна група біженців з речами рухається вздовж траси до кордону з Польщею”.

“Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукали байдужість і нелюдське ставлення польської влади”, – заявили у комітеті.

У відомстві також зазначили, що “білоруська сторона вживає необхідних заходів для забезпечення безперебійного функціонування міжнародних каналів зв’язку, а також безпеки людей, які пересуваються трасою”.

Як реагує Польща?

Ситуація, що склалася на кордоні з Білоруссю, занепокоїла польську владу. Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та міністр оборони Маріуш Блащак скликали екстрену нараду.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Міністр-координатор спецслужб Станіслав Жарин назвав скупчення мігрантів на кордоні “спробою силового вторгнення до Польщі”.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów. Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прагне ескалації, яка призведе до того, що “будуть смертельні жертви на якійсь зі сторін”.

“На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми у стані бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон”, — написав він.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.

“Територію суверенної держави явно було порушено. Ми впевнені, що польська влада розбереться з цим інцидентом. Якщо це підтвердиться, то це буде чергова провокація режиму Лукашенка проти Європейського Союзу та його країн-учасників. Ми регулярно оцінюємо ситуацію щодо Білорусі у контексті продовження міграційної кризи та інших ворожих дій проти ЄС”, – вказав він.