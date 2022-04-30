Британське видання The Times зазначає, що легендарний український льотчик "Привид Києва" загинув. За інформацією журналістів, ним виявився майор Степан Тарабалка. Водночас Комаднування повітряних сил спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє The Times.

У матеріалі видання зазначається, що “Примира Києва” прославився, збивши за першу добу повномасштабної російсько-української війни шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два Су-25. Пізніше кількість збитих ним літаків сягнула 40 одиниць.

The Times вирішило з’ясувати ім’я та біографію героя, який загинув. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 13 березня 2022 року під час повітряного бою з панівними силами ворога “пішов у небо” майор Степан Тарабалка. Журналісти припустили, що він і є “Примарою Києва”.

“Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбардувати мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть та відвагу майору Степану Тарабалці надали звання “Герой України” [посмертно]”, — йшлося у повідомлені.

Військовому було 29 років. У нього залишилися дружина Олена та 8-річний син Ярослав. Згідно з даними The Times, Тарабалка народився у селі Королівка на Західній Україні. Мати Наталія зауважила, що син змалку мріяв стати військовим льотчиком. Згодом він закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Сьогодні Командування повітряних сил спростувало повідомлення The Times.

“У черговий раз просимо українську спільноту не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації, перед тим, як її поширювати”, — зазначають у командуванні.

Герой України Степан Тарабалка не “Примара Києва” і він не збив 40 літаків. Примара Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці та раптово з’являються там, де їх не чекають.