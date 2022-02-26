Герцог Кембридзький Вільям й герцогиня Кембридзька Кетрін підтримали Україну в її боротьбі за свою незалежність.

Про це вони написали у Twitter.

На сторінці королівської пари написано, що у жовтні 2020 року вони мали “привілей зустрітися з президентом Зеленським та першою леді”. Володимир і Олена Зеленські тоді висловлювали надію та оптимізм щодо майбутнього України.

Вони засвідчили свою підтримку нашому народу такими словами: “Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє України”.