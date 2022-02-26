Про це вони написали у Twitter.
На сторінці королівської пари написано, що у жовтні 2020 року вони мали “привілей зустрітися з президентом Зеленським та першою леді”. Володимир і Олена Зеленські тоді висловлювали надію та оптимізм щодо майбутнього України.
Вони засвідчили свою підтримку нашому народу такими словами: “Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє України”.
- Нагадаємо, Оперативне командування “Північ” захопила у полон командира танкового батальйону РФ.
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.