Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким скасовується обов'язкова періодична переатестація моряків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3944 проголосували в першому читанні 330 нардепів, а в другому – 333 народні обранці.

Цей документ впроваджує міжнародні норми автоматичної пролонгації атестації моряків.

Він спрощує процедуру підтвердження дипломів моряків і покликаний запобігти корупції в цій сфері.

“В Україні на сьогодні існує величезна проблема. А саме: в нас проблема з екзаменацією, проблема з підготовкою моряків та видачею кваліфікаційних документів. Уже тривалий період відбуваються побори моряків з цих питань. Обсяг корупційних здирань з моряків складає приблизно 100 млн доларів на рік. Тобто кожного місяця родини моряків сплачують приблизно 10 млн доларів на цю корупційну схему”, – зазначив, представляючи законопроєкт, один із його авторів Іван Шинкаренко (“Слуга народу”).

Ухваленим сьогодні законопроєктом пропонується викласти в новій редакції статтю 51 Кодексу торговельного мореплавства України.

Документ встановлює, що дипломи підтверджуватимуться автоматично (через строк, що не перевищує 5 років з дати видачі попереднього підтвердження), без складання іспитів у разі: придатності особи для роботи на суднах за станом здоров’я, наявності чинних свідоцтв про схвалену обов’язкову підготовку, а також наявності підтвердженого Морадміністрацією стажу роботи на суднах.

Тобто для моряків не буде потреби повторно складати іспити та проходити навчання, аби отримати документи на той самий ранг роботи.

Позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що нині національне законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплому, а встановлює обов’язкові вимоги щодо проходження курсів підвищення кваліфікації та складання іспитів в державних кваліфікаційних комісіях (ДКК).

“Як наслідок, громадяни України – моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах та сучасні знання і практичні навички, змушені в обов’язковому порядку складати іспити у ДКК, безпідставно витрачаючи при цьому грошові кошти та час своєї відпустки між рейсами”, – сказано в записці.

Варто зазначити, що в чаті “МФО Прості Рішення” нардепи від “Слуги народу” вітали ухвалення законопроєкту.

Привітала депутатів і Марія Барабаш – виконавча директорка Офісу простих рішень Міхеїла Саакашвілі.

А нардеп-“слуга” Олексій Жмеренецький зазначив, що схема корупційних поборів з моряків “поламана цим законопроєктом лише наполовину”.

“Це кейс, про який можна згадувати в мемуарах. Сподіваюся, ще й НАБУ дожене тих, хто це все кришує. Адже схема поламана цим законопроєктом лише наполовину. У частині первинної атестації моряків бабки (гроші, – ред.) продовжать іти в кишені корупціонерів”, – написав Жмеренецький.