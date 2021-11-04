Про це повідомила пресслужба банку.
Зазначається, що банк свідомо прийняв рішення про оновлення, оскільки наближається сезон купівельної активності, який починається з “чорної п’ятниці” і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.
У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу.
Під час технологічної паузи фахівці банку проведуть й регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.
Нагадаємо, що “ПриватБанк” раніше встановив обмеження на грошові перекази. Тепер надсилати або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.
- Раніше служба безпеки “ПриватБанку” виявила та попередила про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт та незаконно використовує логотип та айдентику банку.