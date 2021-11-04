У ніч на неділю, 7 листопада, “ПриватБанк” оновить програмне забезпечення процесингового центру. Відтак, з 01:00 до 04:30 будуть припинені всі грошові перекази, а також робота банкоматів і терміналів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що банк свідомо прийняв рішення про оновлення, оскільки наближається сезон купівельної активності, який починається з “чорної п’ятниці” і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу.

Під час технологічної паузи фахівці банку проведуть й регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Нагадаємо, що “ПриватБанк” раніше встановив обмеження на грошові перекази. Тепер надсилати або отримувати на карту можна не більше 100 переказів на місяць.