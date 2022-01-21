Відповідне дослідження опублікували вчені з Університету Південної Флориди.
Вони досліджували ДНК 59 жінок, яких розділили на 2 групи. У першій групи були жінки, які пережили геноцид в Руанді у 1994 році та їхні діти. Вони були зґвалтовані, страждали від погроз та бачили вбивства на власні очі. У другій групі були жінки, які чекали дитину в той самий час, однак жили в інших частинах світу.
Згідно з дослідженням, страх геноциду пов’язаний із хімічними модифікаціями генів жінок та їхніх дітей. Значна кількість змін відбулася в генах, які пов’язані з ментальними розладами. Такими як, депресія і посттравматичний синдром.
Висновки свідчать про те, що, на відміну від генних мутацій, “епігенетичні” модифікації швидку реагують на травми, які проявилися через покоління.
“Епігенетика – це стабільні, але оборотні хімічні модифікації ДНК, які допомагають контролювати функцію гена. Вони відбуваються в коротший термін, ніж ті, які необхідні для змін в основній послідовності ДНК. Водночас дослідження показало, що пренатальна дія травми від геноциду була пов’язана з епігенетичним патерном, що передбачає зниження функції генів у потомства”, – зазначила співавторка дослідження Моніка Уддін.
Наразі вчені очікують на нову партію зразків ДНК, аби з’ясувати, як травма може вплинути на ризик певних психічних розладів, таких як посттравматичний стресовий стрес.
- Нагадаємо, що у 2021 році Національна служба здоров’я України укладе договори з усіма закладами, які відповідатимуть вимогам, і оплачуватиме надані послуги згідно з підписаним договором.
- Тако красиві картинки з реклами та ЗМІ, де всі збираються великими родинами, всюди посмішки, вогники та відчуття піднесеного настрою часто розбиваються об дійсність: депресія, тривожність, завищені очікування, втома тощо. Наприкінці замість відпочинку люди почувають себе ще втомленішими.
- Відомо, що хронічний стрес у молоді спричиняє прискорене старіння організму: дослідження американських науковців Єльського університету показало, що біологічний вік тих, хто часто стресує та має проблеми із саморегуляцією, є більшим ніж фізіологічний.
- За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за час пандемії у світі зросла кількість людей з психологічними проблемами. Зокрема, збільшилась частота панічних атак серед тих, хто ними страждає та тих, хто переніс коронавірус, на фоні страху знову ним заразитися.