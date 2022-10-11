Про це інформує Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

“Злочинна мобілізація триває всупереч усім положенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. За інформацією активістів, окупанти планують мобілізувати ще щонайменше 2500 мешканців окупованого Криму, попри заяви про нібито виконання “плану призову”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у тимчасово окупованому Криму майже масовими стали випадки незаконного призову багатодітних, українських військових пенсіонерів, молоді, із проблемним здоров’ям і тих, хто ніколи не служив.

Представниця окупаційної адміністрації Севастополя закликала роботодавців стати співучасниками воєнного злочину РФ і подати до військкоматів списки тих працівників, які підпадають під примусову мобілізацію.

Зокрема, окупанти почали також незаконно мобілізовувати до складу армії РФ водіїв і трактористів. Відтак у Севастополі в 1-й міській лікарні повістки отримали усі водії швидкої допомоги, а на виноробному підприємстві “Золота балка” – усі трактористи.

У Представництві президента України в АР Крим розповіли, що багатьох мобілізованих відразу ж направляють до російських бригад, які зазнали найбільших втрат: до 810-ої бригади морської піхоти впродовж останнього тижня привезли щонайменше 300 осіб.

“Із відкритих джерел відомо про випадки спроб нашкодити собі та навіть самогубства серед незаконно мобілізованих. Закликаємо наших громадян не чинити собі умисної шкоди для здоров’я та користуватися нашою інструкцією, як уникнути злочинної мобілізації”, – наголосили у Представництві президента України в АР Крим.