У РФ закінчуються боєприпаси для продовження війни — британська кіберрозвідка

На думку глави кіберрозвідслужби Великої Британії Джеремі Флемінга, РФ практично вичерпала запаси боєприпасів для війни з Україною.

Про це голова британської спецслужби GCHQ, яка займається радіоелектронною розвідкою, заявив в етері радіостанції BBC 11 жовтня.

Флемінг зауважив, що усі знають, зокрема й російські командири на місцях, — що “їх спорядження та боєприпаси закінчуються”. Також їм явно бракує союзників.

Окрім того, про безвихідну ситуацію в армії РФ свідчить мобілізація ув’язнених та недосвідчених людей на війну, вважає глава кіберрозвідки. За його словами, президент РФ Володимир Путін робить безліч стратегічних помилок та прорахунків, оскільки не зустрічає заперечень свого командування. Наслідки розв’язаної Путіним війни стають очевидними також для росіян: вони втікають від призову, розуміючи, що більше не зможуть подорожувати і втрачають доступ до сучасних технологій.

Водночас він попередив, що ракетні обстріли цілей по всій Україні в понеділок показали, що РФ все ще “дуже здатна” завдати шкоди.

Також, за його словами, GCHQ сподівається побачити “індикатори”, якщо РФ планує використовувати ядерну зброю.