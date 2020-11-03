Пульсоксиметр — це апарат, що відстежує рівень насичення крові киснем і дає змогу вчасно реагувати на зниження показників. Пульсоксиметр необхідний пацієнтам з різними патологіями, що супроводжуються гіпоксією, наприклад, тим, хто лікується від COVID-19.

#Букви розповідають, як вибрати такий пристрій.

Скільки коштує

Якщо просто вбити в пошуковику слово “пульсоксиметр”, то перші пропозиції, які висвітяться – це пристрої за ціною від 290 грн до 600 грн. Це електронний пульсоксиметр на палець. Далі ви просто читаєте відгуки, характеристики та купуєте той апарат, який найбільше сподобався.

Як користуватися пульсоксиметром

Якщо палець холодний, то будуть низькі відсотки насичення киснем.

Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій буде працювати повільніше, і на початку покаже низькі показники.

Слід використовувати в пристрої якісні батарейки.

Пульсоксиметри бувають:

Інвазивні

Неінвазивні

Стаціонарні

Переносні (мобільні)

Дорослі

Дитячі

Є апарати, які чіпляються на палець, на вухо, на руку, ногу (у неонатології, наприклад).

Раніше заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак порадила українцям купити пульсоксиметр, “якщо є зайва копійка”.

“Якщо у вас є зайва копійка для того, щоби купити такі медикаменти про запас – то краще купити для себе, для дому, пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром у родині”, – сказала Микичак.