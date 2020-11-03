#Букви розповідають, як вибрати такий пристрій.
Скільки коштує
Якщо просто вбити в пошуковику слово “пульсоксиметр”, то перші пропозиції, які висвітяться – це пристрої за ціною від 290 грн до 600 грн. Це електронний пульсоксиметр на палець. Далі ви просто читаєте відгуки, характеристики та купуєте той апарат, який найбільше сподобався.
Як користуватися пульсоксиметром
- Якщо палець холодний, то будуть низькі відсотки насичення киснем.
- Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій буде працювати повільніше, і на початку покаже низькі показники.
- Слід використовувати в пристрої якісні батарейки.
Пульсоксиметри бувають:
- Інвазивні
- Неінвазивні
- Стаціонарні
- Переносні (мобільні)
- Дорослі
- Дитячі
Є апарати, які чіпляються на палець, на вухо, на руку, ногу (у неонатології, наприклад).
Раніше заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак порадила українцям купити пульсоксиметр, “якщо є зайва копійка”.
“Якщо у вас є зайва копійка для того, щоби купити такі медикаменти про запас – то краще купити для себе, для дому, пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром у родині”, – сказала Микичак.
- Станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні зафіксовано 8899 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.