75-річна американська виконавиця Шер заявила, що вважає президента РФ Володимира Путіна "деспотом, який намагається відродити СРСР".

Про це йдеться у дописі Шер у Twitter.

За словами виконавиці, Україна – дуже важлива для США. Вона додала, що російський лідер Володимир Путін знищує героїв та очікує на шанс, щоб поглинути суверенні країни, поки не відродить Радянський Союз.

На думку Шер, у такому випадку Європа залишиться маленькою та беззахисною.

Виконавиця також зауважила, що окрім Росії є ще декілька країн, які несуть ненависть.

“Росія, Китай та Саудівська Аравія намагаються поставити нас на коліна. І бачать гарну нагоду. Вони поширюють ненависть, слабкість, поділ”, – резюмувала Шер.