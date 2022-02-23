Про це йдеться у дописі Шер у Twitter.
За словами виконавиці, Україна – дуже важлива для США. Вона додала, що російський лідер Володимир Путін знищує героїв та очікує на шанс, щоб поглинути суверенні країни, поки не відродить Радянський Союз.
На думку Шер, у такому випадку Європа залишиться маленькою та беззахисною.
Виконавиця також зауважила, що окрім Росії є ще декілька країн, які несуть ненависть.
“Росія, Китай та Саудівська Аравія намагаються поставити нас на коліна. І бачать гарну нагоду. Вони поширюють ненависть, слабкість, поділ”, – резюмувала Шер.
Why Ukraine’s Important 2🇺🇸.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR💪🏼.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring🇺🇸2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.
— Cher (@cher) February 23, 2022
- Нагадаємо, відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.
- Також канадська актриса українського походження Кетрін Винник, відома за роллю Лагерти у серіалі “Вікінги”, публічно підтримала Україну. Вона опублікувала фото на фоні монументу Батьківщини-Матері у Києві.