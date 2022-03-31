Президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ в рублях. В іншому разі він погрожує його перекрити.

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.

Тепер усім країнам, які хочуть отримувати газ від Росії, з 1 квітня необхідно буде відкрити рахунок в банках РФ. В іншому разі президент країни-агресора погрожує зупинити контракти.

“Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань за газовими контрактами, у такому разі чинні контракти будуть зупинені”, – наголошує Путін.

Він заявив, що США мовбито намагаються перекласти Європу на дорогий американський СПГ, підриваючи цим конкурентоспроможність європейських компаній, і додав, що “Європі через дії США загрожує масштабна деіндустріалізація і втрата робочих місць”.

Указ Путіна про оплату газу в рублях при постачаннях до “недружніх країн” торкається лише постачань “Газпромом” трубопроводами.