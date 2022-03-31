Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.
Тепер усім країнам, які хочуть отримувати газ від Росії, з 1 квітня необхідно буде відкрити рахунок в банках РФ. В іншому разі президент країни-агресора погрожує зупинити контракти.
“Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань за газовими контрактами, у такому разі чинні контракти будуть зупинені”, – наголошує Путін.
Він заявив, що США мовбито намагаються перекласти Європу на дорогий американський СПГ, підриваючи цим конкурентоспроможність європейських компаній, і додав, що “Європі через дії США загрожує масштабна деіндустріалізація і втрата робочих місць”.
Указ Путіна про оплату газу в рублях при постачаннях до “недружніх країн” торкається лише постачань “Газпромом” трубопроводами.
- Раніше президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. До армії мають призвати 134 500 осіб.
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Лікар-психіатр Тіна Берадзе розвіяла чутки про те, що президент РФ Володимир Путін психічно нездоровий. Вона наголосила, що діагнози лише можуть допомогти російському диктатору уникнути покарання.