Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що РФ має повільний, але відчутний прогрес на Донбасі. Однак Путін платить за це велику ціну.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Джонсон наголосив, що дуже важливо не втішатися неймовірним героїзмом українців, які відтіснили російських окупантів від Києва. За його словами, Путін дорогою ціною, завдаючи великої шкоди собі та своїй армії, продовжує “вгризатися” в землі Донбасу.

“Він (Путін — прим. ред.) має повільний, але, боюся, відчутний прогрес”, — зазначив прем’єр Великої Британії.

Зокрема, Борис Джонсон зауважив, що подальша військова підтримка України є життєво важливою.

Також, на думку Джонсона, українській владі не варто довіряти Росії, бо Путін поводиться як “крокодил, що вчепився в ногу”.