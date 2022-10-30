російсько-українська війна

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Безпілотники уразили щонайменше три російські кораблі у Севастополі – GeoConfirmed

Проаналізувавши фото та відео, розслідувачі GeoConfirmed дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані від 6 до 8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 01:02
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Результати розслідування GeoConfirmed опублікували у Twitter.

Відповідно до звіту, безекіпажні надводні апарати атакували фрегат класу “Адмірал Григорович”, до якого належить нинішній флагман російського флоту в Чорному морі “Адмірал Макарів”, а також пошкодили тральщик “Иван Голубець”.

На думку аналітиків, безпілотники перебували поруч із щонайменше чотирма російськими кораблями.

Росіяни намагалися вразити атакуючі безпілотники, зокрема з гвинтокрила.

На одному з відео надводний апарат завдає удару по фрегату “Адмирал Макаров” і зйомка переривається, ймовірно, через те, що стався вибух.

На іншому відео БПЛА атакує тральщик “Иван Голубець”.

На третьому відео ураження зазнає ще один російський корабель.

“Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти, було задіяно близько 6 безпілотних надводних апаратів, щонайменше три кораблі були уражені з них”, – зазначили у дописі.

Водночас дослідники поставили під сумнів заяву РФ про те, що судна нібито брали участь у “зерновій угоді”, пояснюючи, що контроль “зернових коридорів” у підконтрольній РФ бухті є нелогічним.

29 жовтня росіяни заявили, що українські сили за допомогою безпілотників атакували кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

“Враховуючи…терористичний акт київського режиму за участю британських експертів проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, залучених у забезпеченні безпеки “зернового коридору”, російська сторона тимчасово зупиняє участь у виконання угод щодо експорту сільськогосподарської продукції з українських портів”, – йшлося у повідомленні.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс лише в середу заявляв, що він “відносно оптимістично налаштований” щодо того, що угода буде продовжена після середини листопада. Завдяки “зерновій угоді” Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна та добрив, який зупинився після російського вторгнення.

Теги: GeoConfirmed, атака дронів, атака на кораблі рф, Севастополь, чорнормоський флот рф

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