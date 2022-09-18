Про це повідомило The Guardian.
За його словами, бойові дії в Україні можуть тривати ще довго попри успіхи ЗСУ. Проте Путін не може досягнути власних цілей через стратегічний провал.
З початку широкомасштабного вторгнення він казав, що рішення про війну стане стратегічною помилкою. Тоні Радакін додав, що “стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків”.
“У такій ситуації це стратегічний провал. Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі, він хотів підкорити Україну, але цього не станеться”, — заявив Радакін.
Він наголосив, що Путін не зміг захопити Київ. Водночас плани послабити країни НАТО виявилися теж не реалізованими.
“У нього завжди були проблеми з укомплектуванням екіпажів техніки, яку він має. Він не має достатньої кількості особового складу. Його сили на місцях дуже слабкі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які були мужніми, вони борються за свою країну, і вони прийняли міжнародну підтримку, яку всі ми надаємо”, — зауважив Радакін.
- Згідно з даними розвідки Великої Британії, протягом останнього тижня російський агресор посилив обстріли об’єктів цивільної інфраструктури.
- В окупованому Коктебелі, що в Криму спалили дві автівки російського пропагандиста Дмитра Кисельова біля його дачі.