Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що президент Росії Володимир Путін вже зазнав невдач в Україні. Голова Кремля не досяг жодних власних стратегічно-військових цілей.

Про це повідомило The Guardian.

За його словами, бойові дії в Україні можуть тривати ще довго попри успіхи ЗСУ. Проте Путін не може досягнути власних цілей через стратегічний провал.

З початку широкомасштабного вторгнення він казав, що рішення про війну стане стратегічною помилкою. Тоні Радакін додав, що “стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків”.