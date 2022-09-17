В окупованому Коктебелі, що в Криму спалили дві автівки російського пропагандиста Дмитра Кисельова біля його дачі.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на так звану окупаційна “поліції Криму” та місцеві Telegram-канали, зокрема на пропагандиста Олександра Таліпова.

Зазначається, що сьогодні, 17 вересня близько 3:00 години ночі невідомий підпалив дві автівки Кисельова. В нього згоріли Land Rover Freelander та гольф-кар, які стояли біля вілли.

Наразі співробітники “поліції” з’ясовують усі обставини. Також опитуються очевидці та можливі свідки. Водночас росіяни проводять заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

“Слідчим підрозділом ОМВС Росії у місті Феодосії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 167 КК РФ [Умисні знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу]”, — йдеться в повідомленні.

Раніше Кисельов у своїй програмі “Вести недели” на каналі “Россия 1” закликав долучатися до набору найманців для війни в Україні. В етері кілька разів показали телефони, за якими можна “записатися на війну” та наголосили, що найманців покажуть на місцевому телебаченні.