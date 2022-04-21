Небезпека для Маріуполя зменшилась – Арестович про «відмову» РФ штурмувати «Азовсталь»

Про це Олексій Арестович заявив в етері YouTube каналу “ФейгинLive“.
Він нагадав про ранкову нараду Путіна та Шойгу, під час якої президент країни-агресорки наказав “не штурмувати Азовсталь”, нібито переймаючись за російських військових.
“Це може означати наступне. Вони фізично не мають змоги взяти Азовсталь, оскільки зазнають величезних втрат там. Наші захисники продовжують її утримувати”, – зазначив радник глави ОП.
За його словами, у росіян немає такої кількості військ, щоб оточити територію заводу, адже для цього необхідно у 2 рази більше особового складу, тож наразі загроза втрати Маріуполя відступила.
Він зауважив, що відтепер нашим воїнам буде простіше вибивати російських військових із районів міста.
Також така заява російського керівництва може бути пов’язана з тим, що росіяни перекинули частину своїх військ на північ, щоб зміцнити свої сили, які намагаються вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
Арестович також припустив, що зміна тактика свідчить про небажання РФ втрачати переговорний процес.
“Зеленський заявив, що у разі погіршення ситуації у місті – України припиняє будь-які перемовини з РФ”, – нагадав радник голови ОП.
- Нагадаємо, президент держави-агресора Путін наказав скасувати штурм металургійного комбінату “Азовсталь”, оскільки вважає його “недоцільним”.
- Друга фаза вторгнення РФ в Україну – наступ на Донбас – триває. Питання в тому, чи буде він успішнішим і компетентнішим, ніж перший етап, і чи вистачить в Україні військ та зброї, щоб перешкодити чи навіть заблокувати його.
- Українські захисники з полку “Азов” повідомили, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі помітили ворожі танки з позначкою “V”. Такі ж танки перебували у Бучі на Київщині, коли місто було окуповане росіянами.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас він наголосив, що на заводі “Азовсталь” наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.
- Також заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.