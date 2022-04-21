Небезпека для Маріуполя зменшилась – Арестович про «відмову» РФ штурмувати «Азовсталь»

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російська сторона заявила про відмову штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі через недостатню кількість сил у цьому напрямку. Також він припустив, що росіяни вирішили перекинути частину своїх військ на посилення своїх позицій на сході.

Про це Олексій Арестович заявив в етері YouTube каналу “ФейгинLive“.

Він нагадав про ранкову нараду Путіна та Шойгу, під час якої президент країни-агресорки наказав “не штурмувати Азовсталь”, нібито переймаючись за російських військових.

“Це може означати наступне. Вони фізично не мають змоги взяти Азовсталь, оскільки зазнають величезних втрат там. Наші захисники продовжують її утримувати”, – зазначив радник глави ОП.

За його словами, у росіян немає такої кількості військ, щоб оточити територію заводу, адже для цього необхідно у 2 рази більше особового складу, тож наразі загроза втрати Маріуполя відступила.

Він зауважив, що відтепер нашим воїнам буде простіше вибивати російських військових із районів міста.

Також така заява російського керівництва може бути пов’язана з тим, що росіяни перекинули частину своїх військ на північ, щоб зміцнити свої сили, які намагаються вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Арестович також припустив, що зміна тактика свідчить про небажання РФ втрачати переговорний процес.