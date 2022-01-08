Шведсько-американський економіст, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік колишнього СРСР переконаний, що Володимир Зеленський "нападає" на Ріната Ахметова і Петра Порошенка. У той час, коли Росія може напасти на Україну.

Про це він написав у Тwitter.

Putin poses the greatest risk of military attack on Ukraine since 2014, but @ZelenskyyUa assaults the biggest businessman (Rinat Akhmetov), the biggest foreign investor (Arcelor-Mittal) & his predecessor & biggest political opponent (Poroshenko).

This can’t end well. — Anders Åslund (@anders_aslund) January 7, 2022

Економіст зазначив, що ризики військового вторгнення в Україну російських військ є найбільшими за останні вісім років.

“Але при цьому президент України Володимир Зеленський нападає на найбільшого бізнесмена (Ріната Ахметова), найбільшого іноземного інвестора (Арселор-Міттал) і його попередника та найбільшого політичного опонента (Порошенка)”, – написав Андерс Ослунд.

На його думку, це не може закінчитися добре.

Американське видання The New York Times пише, у російські війська оточують Україну з трьох сторін.

На карті, складеній журналістами видання, показані війська, танки та важка артилерія, зосереджені на українському кордоні зараз, і які потенційно можуть відкрити новий фронт на півночі України, ближче до Києва.

Нині на кордоні з Україною перебуває близько 100 тисяч військовослужбовців Росії. За оцінками спецслужб США, Кремль розробив план військової операції за участю до 175 тисяч військовослужбовців, яка може розпочатися найближчими тижнями.

Проте, перш ніж розпочати масштабну військову операцію, Росії, швидше за все, потрібно розвернути солдатів резерву та матеріально-технічну базу, наприклад, польові шпиталі, які нині відсутні на позиціях поблизу України.

Досі велика увага приділялася нарощуванню сил поблизу тимчасово окупованих територій, Донецької та Луганської областей.

Від початку 2021 року Росія перекинула ще п’ять батальйонних тактичних груп у прикордонний район біля Луганська та Донецька, у тому числі близько 5000 солдатів, для підсилення 12000, які постійно дислоковані там.

Як повідомляє видання NBC, Білий дім підготував новий пакет військової допомоги, про який розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Також зазначається що, знайоме з думкою джерело українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.

Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію.