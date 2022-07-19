Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що такі дії Путіна можуть викликати опір в етнічних анклавах РФ, де вже заснували рух “Нова Тува” — антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини.

Це повідомлення примітне у контексті нещодавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, які базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп.

Такі свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання залучати велику кількість етнічних росіян.

ISW раніше зауважували, що в Україні на боці РФ воюють переважно неетнічні російські батальйони, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших.