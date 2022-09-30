Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди так званих "ДНР" та "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.

Про це він заявив під час свого звернення до росіян щодо анексії окупованих територій України.

“Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить”, – заявив Путін.

А також додав, що Київ має з повагою ставитися до вибору так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

Під час своєї промови Путін розкритикував країни Заходу. Він сказав, що Захід шукав і шукає новий шанс, щоб послабити та розвалити Росію. А також зазначив, що Захід намагається зробити все, щоб неоколоніальна система збереглася і тому продовжує проводити свою грабіжницьку політику.

“Ми захистимо наші цінності від Заходу. Заходу не потрібна Росія, але вона нам потрібна. Захід завжди каже, що відстоює порядок та правила, але звідки ці правила взялися? Суцільні подвійні стандарти, розраховані на дурнів”, – наголосив Путін.