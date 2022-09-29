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Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями

В ніч на 30 вересня російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями. Раніше повідомлялось, що Кремль планує офіційно оголосити про анексію окупованих частин територій чотирьох українських областей.

П’ятниця, 30 вересня 2022, 00:49
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Про це йдеться у росЗМІ.

Раніше речник Кремля Пєсков зазначав, що 30 вересня о 15:00″ у Кремлі розпочнеться офіційна церемонія підписання договорів про приєднання до Росії нових територій”.

Пєсков уточнив, що мовиться про 4 території, де нещодавно пройшли “референдуми”. Тобто, йдеться про тимчасово окуповані території України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Окрім цього, на церемонії очікується ще також “масштабний виступ Путіна”.

Проте наразі стало відомо, що президент країни-агресорки вже підписав так звані укази щодо “визнання незалежними” двох українських областей: Запорізької та Херсонської.

Довідка. З 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей відбулись псевдореферендуми щодо приєднання цих областей до Росії.

За “результатами” фіктивних голосувань, більшість мешканців тимчасово окупованих територій начебто хочуть приєднання до РФ.

Однак, згідно з численними даними, “голосування” відбувалось з порушеннями і “проголосувати” проти приєднання було фактично неможливо. Зокрема міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у псевдореферендумі взяли участь лише 0,5% місцевих мешканців.

Теги: анексія, визнання псевдореферендумів, Запорізька область, Путін, укази рф, Херсонська

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