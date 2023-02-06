Журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников переконаний, що війна триватиме ще довго, адже російський народ її підтримує, а президент РФ Володимир Путін задоволений тим, що причетний до убивства людей і знищення міст.

Про це Віталій Портников розповів під час етеру на телеканалі “Прямий“.

Віталій Портников переконаний, що історії про прагнення російського президента припинити цю війну – це фантазії українців:

“Путін насправді щасливий. Як і будь-яка людина маніячного типу, він нарешті живе так, як хотів жити усе життя: руйнуються міста, вбивають людей, він кожен день перетворює свою державу на все більш тоталітарну, підтримка його зростає”.

Портников нагадав, що, згідно з останніми соціологічними даними, підтримка так званої спеціальної воєнної операції не просто не падає, а, навпаки, зростає – тенденція збережеться й надалі. Журналіст наголосив, що труднощі не зменшать підтримки Путіна та російської влади:

“Якщо будуть економічні проблеми у росіян, вона буде ще більше зростати, тому що ці економічні проблеми будуть пояснюватися тим, що Росія досі не може виграти війну. І тільки коли вона зрештою “знищить цю прокляту Україну” – життя почне покращуватися. Що означає, що треба підтримувати владу, яка хоче виграти війну, не продається Заходу й “бандерівцям”. Путін в цьому бачить збереження і своєї влади принаймні до 2036 року, і натхнення, величезне натхнення в його симфонії, яку він хоче дограти до кінця. Головне, що ми можемо: не дати йому дограти цю симфонію”.

Віталій Портников резюмував, що ми маємо справу з солідарністю російських влади, армії та народу.