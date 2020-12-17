Про це він сказав на щорічній пресконференції, повідомляє пресслужба Кремля.

За словами Путіна, перспективи розвитку відносин між Росією та Україною значною мірою залежать від української влади.

“Адже практично всі попередні глави держав, які приходили, і чинний, до слова, Зеленський Володимир Олександрович, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, приходили з гаслом об’єднання країни, врешті й вибудовування відносин з Росією. Але нічого не виходить у них по цей час, тому що вони, коли приходять до влади, спираються на більшість народу і більшість виборців, що приходять до урн для голосування, а коли потрапляють у владу, вже починають трошки коливатися і постійно озиратися – ну не вистачає, мені здається, просто політичної мужності, – озиратися на крайні націоналістичні сили. І процес завмирає”, – сказав він.

Президент РФ зазначив, що рік тому в Парижі на зустрічі в “нормандському форматі” домовилися про припинення бойових дій – і це дотримується, що вже є “великим досягненням”, також відбувся обмін утримуваними особами.

Але, на думку Путіна, “нічого не розблоковано з точки зору економіки та соціальної сфери, а також у сенсі політичного врегулювання”.

Він також додав, що “офіційні особи в Києві багато раз вже публічно заявляють про те, що вони не збираються виконувати Мінські угоди, ставлять питання про перегляд основних положень документа”.

“Я хочу звернути вашу увагу на те, що Мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН і, отже, набули чинності міжнародної угоди, тому ось так, в односторонньому порядку, нічого переглянути не вдасться, потрібно з повагою ставитися й до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу. Тому, на мій погляд, врегулювання неминуче, рано чи пізно це станеться. Питання в тому – коли. Це значною мірою, повторюю ще раз, залежить від сьогоднішньої української влади”, – сказав Путін.

Крім того, він наголосив, що “Росія як підтримувала Донбас, так і підтримуватиме”.

“Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, розв’язання соціальних питань, питань інфраструктурного характеру тощо. Так що будемо рухатися спокійно в цьому напрямі. Ми, поза жодними сумнівами, будьте певні, розуміємо всю складність тієї ситуації, яка на Донбасі склалася і, повторюю ще раз, не лише в гуманітарному напрямі, але і в напрямі прямого співробітництва будемо це робити далі”, – резюмував президент РФ.